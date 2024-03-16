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Хоккеист Чехович — о жизни в Калифорнии: дорого, денег не хватало

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Нападающий ярославского «Локомотива» Иван Чехович рассказал о периоде выступлений за «Сан-Хосе Барракуда» — фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
Хоккеист Чехович — о жизни в Калифорнии: дорого, денег не хватало
  • AP

«Как «Барракуда»? Да ничего. В Калифорнии было круто. Дорого, денег не хватало, но круто», — цитирует Чеховича Metaratings.

По словам российского спортсмена, он лишний раз не мог сходить в кафе, поэтому предпочитал питаться дома. Как признался Чехович, во многом благодаря этому он научился готовить.

Чехович был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2017 года в седьмом раунде под общим 212-м номером. В общей сложности за фарм-клуб «Шаркс» он провёл 70 матчей в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ), в которых набрал 32 (10 + 22) очка.

Ранее сообщалось, что голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в список пяти главных претендентов на награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге.

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