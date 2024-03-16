Непомнящий — об Абаскале: я против того, чтобы тренера увольняли по ходу сезона

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Стоит ли «Спартаку» оставить Абаскаля до конца сезона? Конечно. Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона», — приводит слова Непомнящего издание «РБ Спорт».

Как сообщает Metaratings, руководство клуба не рассматривает вопрос об отставке испанца.

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля.

Он возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед, потерпели 21 поражение и 14 встреч свели вничью.

Ранее Рауль Рианчо поделился мнением о возможной отставке Абаскаля.