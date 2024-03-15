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Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил, почему не стоит увольнять Абаскаля по ходу сезона РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможной отставке своего коллеги и соотечественника Гильермо Абаскаля с поста наставника десятикратных чемпионов России.
Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил, почему не стоит увольнять Абаскаля по ходу сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Новому тренеру лучше начинать сезон сначала, чтобы выработать схему игры. В течение сезона смена тренера представляет собой лишь эмоциональное или мотивационное изменение для команды», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Абаскаль известен по работе со швейцарскими «Кьяссо», «Лугано» и «Базелем», греческим «Волосом», а также итальянской «Асколи». «Спартак» он возглавил в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед и потерпели 21 поражение, а ещё 14 встреч свели вничью.

Ранее Франко Камоцци, в своё время исполнявший роль советника экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал идеального кандидата на должность главного тренера десятикратных чемпионов России.

 

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