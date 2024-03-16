Кафанов ответил, почему в сборную России вызвали Максименко, а не Селихова

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему вызов в национальную команду на мартовский сбор получил Александр Максименко, а не его партнёр по «Спартаку» Александр Селихов.

«Селихова не рассматривали, потому что в «Спартаке» играет Александр Максименко. Спартаковские вратари рассматривались, потому что команда играет в том стиле, который нужен сборной», — цитирует Кафанова РИА Новости.

При этом специалист назвал голкиперов «Спартака» «равными», высоко оценив их умение играть ногами. И подчеркнул, что если бы сезон начал Селихов, то вызов в национальную команду получил бы он, а не Максименко.

В нынешнем сезоне Максименко отыграл 18 матчей за «Спартак», в которых провёл на поле суммарно 1574 минуты. Селихов выходил на поле в восьми встречах (675 минут).

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