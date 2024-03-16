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В пресс-службе сборной России выкриком Роналду отреагировали на дебютный гол Захаряна за «Реал Сосьедад»

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На официальной странице сборной России по футболу в социальной сети X отреагировали на первый гол полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».
В пресс-службе сборной России выкриком Роналду отреагировали на дебютный гол Захаряна за «Реал Сосьедад»
  • Legion-Media

На странице аккаунта опубликовали фотографию Захаряна в форме испанской команды, сопроводив её подписью: «SIUUU! SHINE, ZAHA! Есть первый гол Арсена в Испании!». Таким образом, в пресс-службе национальной команды напомнили о знаменитом выкрике бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, которым он сопровождал свои забитые мячи.

Захарян забил свой первый мяч за «Реал Сосьедад» в матче с «Кадисом» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Россиянин вышел на поле вместо Такефусы Кубо на 66-й минуте, а уже две спустя отличился с передачи Брайса Мендеса.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль заявил, что Захарян заслужил свой первый гол за команду.

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