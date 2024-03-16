Главный тренер «Реал Сосьедад» — о первом голе Захаряна: он заслужил это

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о дебютном мяче российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

«Это положительный момент. И я очень рад за Захаряна. Он заслужил это. У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, но это точно пойдёт ему на пользу», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

Игра завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Микель Мерино и Арсен Захарян.

Отметим, что для россиянина это дебютный гол за испанскую команду. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.

Ранее агент Захаряна высказался о вызове своего клиента в сборную России на мартовские сборы.