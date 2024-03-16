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Daily Mail: бросившего бутылку в автобус МЮ фаната отстранили от футбола на три года

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Болельщика, который бросил бутылку в автобус «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем» в рамках чемпионата Англии, отстранили от футбола на три года.
Daily Mail: бросившего бутылку в автобус МЮ фаната отстранили от футбола на три года
  • AP

По данным Daily Mail, инцидент произошёл 17 декабря — в преддверии матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Один из болельщиков домашней команды бросил в автобус гостей стеклянную бутылку, разбив стекло транспортного средства. Жертв удалось избежать, однако полиция задержала агрессивного фаната.

Помимо отстранения от футбола, 23-летний Льюис Клири будет вынужден провести 150 часов на общественных работах.

Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился нулевой ничьей. При этом по прошествии 28-ми туров мерсисайдцы занимают второе место в таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» лишь по дополнительным показателям. Манкунианцы располагаются на шестой строчке, уступая лидерам 17 очков.

Ранее президент бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес выступил со словами поддержки в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

 

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