Жирков — о вызове Захаряна в сборную России: поездка должна пойти ему на пользу

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о вызове российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в национальную команду.

«В его ситуации на статистику смотреть не надо. Главное, что он играет. Думаю, Арсен будет приносить пользу для команды. Тем более, эта поездка должна пойти ему на пользу», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Россиянин забил свой дебютный гол за испанскую команду в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

Ранее в пресс-службе сборной России выкриком Роналду отреагировали на дебютный гол Захаряна за «Реал Сосьедад».