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Скира: «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

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Руководство «Наполи» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Скира: «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией
  • Legion-Media

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, неаполитанский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года. 

По информации источника, футболисту предлагают увеличение зарплаты до €4 млн в год + до €1 млн в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ранее сообщалось, что Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале.

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