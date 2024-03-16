Скира: «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией
- Legion-Media
Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, неаполитанский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года.
По информации источника, футболисту предлагают увеличение зарплаты до €4 млн в год + до €1 млн в виде бонусов.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале.