Кафанов заявил, что сборная России сыграет с разными вратарями в матчах с Сербией и Парагваем

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что национальная команда сыграет с разными вратарями в товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.

«Могу точно сказать, что будет два разных вратаря в старте. А дальше уже покажет ситуация и игра», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

На мартовские матчи из вратарей в сборную были вызваны Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

Ранее Лодыгин поделился эмоциями от возвращения в сборную России после восьмилетнего перерыва.