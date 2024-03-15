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Зайцева: надеюсь, что европейцы снимут «зомби-колпак» и пригласят всех россиян на Олимпиаду

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Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призвала европейцев снять «зомби-колпак» и пригласить всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх.

«Я всегда верю в хорошее и надеюсь на то, что европейские умы образумятся, снимут свой «зомби-колпак» и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх», — приводит слова Зайцевой ТАСС.

В феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Светлана Ишмуратова заявила, что поездка на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе будет, по сути, означать отказ от России.

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