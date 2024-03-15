«СКА-1946» второй год подряд сменил тренера по ходу плей-офф МХЛ
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Как сообщили в пресс-службе клуба из Северной столицы, новым наставником коллектива стал известный в прошлом нападающий «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз» Герман Титов. На этом посту он сменил Павла Канарского, исполнявшего обязанности главного тренера.
При этом год назад «СКА-1946» также решился на смену тренера в процессе розыгрыша Кубка Харламова. По ходу полуфинальной серии с «Омскими ястребами» Владимира Филатова сменил Максим Соколов. Однако это не спасло петербуржцев от поражения — 1-3.
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что вместе с командой отдал свой голос на проходящих в России выборах президента страны.