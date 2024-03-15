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«СКА-1946» второй год подряд сменил тренера по ходу плей-офф МХЛ

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Санкт-петербургский клуб «СКА-1946» объявил о смене главного тренера по ходу розыгрыша плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
«СКА-1946» второй год подряд сменил тренера по ходу плей-офф МХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Как сообщили в пресс-службе клуба из Северной столицы, новым наставником коллектива стал известный в прошлом нападающий «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз» Герман Титов. На этом посту он сменил Павла Канарского, исполнявшего обязанности главного тренера.

При этом год назад «СКА-1946» также решился на смену тренера в процессе розыгрыша Кубка Харламова. По ходу полуфинальной серии с «Омскими ястребами» Владимира Филатова сменил Максим Соколов. Однако это не спасло петербуржцев от поражения — 1-3.

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что вместе с командой отдал свой голос на проходящих в России выборах президента страны.

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