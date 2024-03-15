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Ротенберг: вся команда СКА отдала свои голоса за лучшее будущее для нашей страны

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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что вместе с командой отдал свой голос на проходящих в России выборах президента страны.
Ротенберг: вся команда СКА отдала свои голоса за лучшее будущее для нашей страны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Стартовали выборы президента России! И вся наша команда в числе первых избирателей отдала свои голоса за лучшее будущее для нашей страны. Мы проголосовали на одном из самых близких к «СКА Арене» участков — для нас это ещё один способ максимально сплотиться перед важнейшими матчами сезона, почувствовать себя единым коллективом», — написал наставник красно-синих в своём Telegram-канале.

Специалист добавил, что такой же единой, как его команда, должна быть вся Россия. 

Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта.

Ранее Камила Валиева сообщила, что сама отдать голос на выборах не сможет, но пойдёт на них за компанию со своей мамой. 

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