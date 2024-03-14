Валиева: я голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала о намерении сходить за компанию на выборы президента страны.

«В эти выходные в нашей стране очень важное событие — выборы президента России. К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой», — приводятся слова Валиевой в её сообществе в VK.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Выборы состоятся с 15 по 17 марта.

Ранее фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года, а также на Спартакиаде сильнейших.