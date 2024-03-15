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«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса на расовой почве

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Мадридский «Реал» подал жалобу в генеральную прокуратуру по делу об оскорблениях нападающего команды Винисиуса Жуниора на расовой почве.
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса на расовой почве
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид подал жалобу в генеральную прокуратуру о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в связи с расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора в окрестностях стадиона «Олимпик Льюис Компанис» и стадиона «Цивитас Метрополитано» перед матчами Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Атлетико» Мадрид — «Интер», — говорится в заявлении «Реала», опубликованном на официальном сайте «сливочных»,

Мадридский клуб попросил прокуратуру добиться предоставления ей записей произошедшего, чтобы установить тех, кто участвовал в оскорблении Винисиуса.

Как отметили в пресс-службе «Реала», королевский клуб осуждает поведение фанатов, неоднократно оскорблявших Винисиуса на расовой почве. И продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта, борьбу за толерантность, несмотря на отвратительные эпизоды, которые происходят в настоящее время.

Винисиус защищает цвета «Реала» с 2018 года. За мадридскую команду он провёл 252 матча, забил 75 голов и отдал 72 передачи. В последние годы бразильский форвард неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков противоборствующих команд.

Ранее защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон раскритиковал идею вставать на колено в знак борьбы с расизмом.

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