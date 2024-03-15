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Легенда «Рейнджерс» назвал главные качества Панарина

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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высказался о сильных сторонах российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Легенда «Рейнджерс» назвал главные качества Панарина
  • AP
  • © Jason Behnken

«Он делает игроков рядом с собой лучше. Против него трудно обороняться, его катание недооценивают. Очевидно, что у него невероятный набор навыков. Он очень умный хоккеист. Знает, где находится открытый лёд. Знает, как привлечь внимание людей. И вдобавок ко всему он хороший снайпер», — приводит слова Мессье пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, многие хоккеисты НХЛ могут похвастаться навыками плеймейкера, но Панарин сочетает это с талантом снайпера. И вполне мог бы больше концентрироваться на том, чтобы самому забивать.

«Он талант мирового класса. Но, как и в случае со всеми остальными, одно дело — делать это во время регулярного чемпионата. Ты должен доказать, что можешь делать это в плей-офф», — добавил Мессье.

В НХЛ Панарин известен по выступлениям за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Состав «Рейнджерс» он пополнил в 2019 году. За свою карьеру он провёл 656 матчей в североамериканской лиге, в которых забил 252 гола и отдал 497 результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Тампе» в регулярном чемпионате НХЛ.

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