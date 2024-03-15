Акинфеев: мечтаю об ещё одной победе в РПЛ ― для этого нужно, чтобы мечтали все в клубе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что мечтает о победе в чемпионате России по футболу.

«Я мечтаю об ещё одной победе в РПЛ. Но такая цель должна быть не только у меня. Главное, чтобы мечтали все, двигались в одном направлении. Все в клубе должны делать свою работу хорошо, чтобы это стало возможным. Иначе это будет муравейником. Всё должно соответствовать этой задаче», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 757 матчах, в которых пропустил 683 мяча. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев вспомнил моменты, когда его жизнь находилась под угрозой.