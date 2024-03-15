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Губерниев: во время интервью Вяльбе нужно постоянно говорить, что она лучшая в мире

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что всегда старается задавать своим собеседникам неудобные вопросы.
Губерниев: во время интервью Вяльбе нужно постоянно говорить, что она лучшая в мире
  • РИА Новости

«Недавно в программу «Громко» ко мне как раз приходил Черчесов. Есть категория людей, как, например, Елена Вяльбе, которым в интервью нужно постоянно говорить: «Вы самая лучшая в мире. Нет, вы не поняли: самая лучшая в мире. Вы просто богиня». А есть такие, как Черчесов. Он знает, что я буду поддавливать. Что я буду ершистым. Но всё равно приходит ко мне, не боится», — цитирует Губерниева Sports.ru.

Как сказал комментатор, прямой эфир — это всегда пикировка, в ходе которой будут подниматься не самые простые темы. А на телевидении каждый человек знает, что сам Губерниев не будет «подставкой для микрофона». И в ходе интервью будет задавать неудобные вопросы своим гостям.

Ранее директор Оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков опроверг запрет на проживание спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в Малиновке.

 

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