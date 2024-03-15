Футболист «Балтики» Козлов — о критике Аршавина: он тоже наглый

Нападающий калининградской «Балтики» Данила Козлов ответил на критику со стороны бывшего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Пусть ещё что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Можете ему так и передать», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

Козлов — воспитанник «Зенита», выступал за юношескую и дублирующую команды петербуржцев. В январе 2024 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне провёл 67 минут за калининградцев в матче чемпионата России, а также отыграл один полный матч в Кубке России, отметившись забитым мячом.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов заверил, что не пытается привлекать к себе внимание за счёт критики в адрес голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука.