Радимов: если уж и хайповать, то точно не на Лещуке

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов заверил, что не пытается привлекать в себе внимание за счёт критики в адрес голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука.

«Мой любимец Лещук снова радует яркими высказываниями. Насчет хайпа, если уж и хайповать, то точно не на Лещуке, лучше это делать на красотке Полине Лысенко, что ты в своё время и делал», — написал Радимов в своём Telegram-канале.

Помимо прочего, известный в прошлом футболист выразил удивлением тем фактом, что Лещук ожидал победы «Динамо» над «Зенитом» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Хочется понять, на чём эти мысли были основаны? На минимальной победе в первом матче? Ну, тогда в воротах Шунин был, а с тобой-то в раме какие шансы? Счёт на табло, всё как мы любим», — добавил Радимов.

Радимов известен по выступлениям за испанскую «Сарагосу», болгарский «Левски», а также российские ЦСКА, «Крылья Советов» и «Зенит». В составе петербуржцев он выигрывал чемпионат и Суперкубок России, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее Лещук заявил, что Радимов хайпует на его имени.