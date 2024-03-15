Загитова — о прыжке в пять оборотов: это из области фантастики

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о прыжке в пять оборотов.

«Станет ли обычным элементом прыжок в пять оборотов? Это из области фантастики, серьёзно. Но многие думали, что и тройные прыжки невозможно прыгать, поэтому кто знает? Возможно всё», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в мире после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года.

Ранее Загитова высказалась о третьем месте своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года в Санкт-Петербурге.