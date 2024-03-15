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Загитова — о прыжке в пять оборотов: это из области фантастики

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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о прыжке в пять оборотов.
Загитова — о прыжке в пять оборотов: это из области фантастики
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Станет ли обычным элементом прыжок в пять оборотов? Это из области фантастики, серьёзно. Но многие думали, что и тройные прыжки невозможно прыгать, поэтому кто знает? Возможно всё», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в мире после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. 

Ранее Загитова высказалась о третьем месте своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года в Санкт-Петербурге.

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