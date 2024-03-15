Джарвис: Кузнецов — лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Сет Джарвис высказался об игре российского форварда Евгения Кузнецова.

«Возможно, Кузи — лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф в социальных сетях.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта. «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

«Харрикейнз» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» завершилась со счётом 4:0.

Кузнецов и Андрей Свечников отметились заброшенными шайбами.

Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией».