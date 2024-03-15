Угальде: «Спартак» делает всё возможное в ситуации с Промесом
«Это довольно серьёзная тема. Клуб находится на контакте с Промесом, и мы по-прежнему сильны. Это единственное, что важно. Мы знаем, что клуб делает всё возможное», — цитирует Угальде Metaratings.
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» разорвёт контракт с Промесом.