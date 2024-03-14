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Абаскаль: Зобнин перед матчем с «Оренбургом» взял слово, у меня были мурашки

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что полузащитник команды Роман Зобнин выступил с речью перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
Абаскаль: Зобнин перед матчем с «Оренбургом» взял слово, у меня были мурашки
  • РИА Новости

«В раздевалке Зобнин взял слово, у меня были мурашки по коже. Он сказал всей команде слова, потому что под критикой не только я, а вся команда. Я понял, что люди готовы биться», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

«Спартак» победил «Оренбург» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Ранее стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

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