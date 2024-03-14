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В Федерации гандбола России опровергли новость об уходе главного тренера сборной

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В Федерации гандбола России (ФГР) не подтвердили слухи об уходе Велимира Петковича с поста главного тренера мужской национальной команды.

«Контракт Велимира Петковича с ФГР действует до конца июля 2024 года, сроки соглашения привязаны к олимпийскому циклу. Решение о том, продолжит ли он работу со сборной в дальнейшем, на данный момент не принято», — заявили ТАСС в федерации.

Как отметили в ФГР, вопрос продления соглашения со специалистом находится в стадии обсуждения. В настоящий момент Петович продолжает руководить сборной и готовит её к матчам Суперсерии с национальной командой Белоруссии, запланированными на 15 и 17 марта.

Петкович возглавляет сборную России по гандболу с 2020 года. Под его руководством она заняла 14-е место на чемпионате мира — 2021 в Египте, а на первенстве Европы — 2022 стала девятой.

Ранее Петкович заявил, что в мировом гандболе выступают против отстранения россиян.

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