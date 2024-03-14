Главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович заявил, что в мировом гандболе выступают против отстранения россиян.

«Встречался с функционерами из других стран и Германии. И 90% из них не приветствуют решение МОК и Международной федерации гандбола. Все менеджеры и тренеры хотят, чтобы Россия вернулась», — приводит слова Петковича ТАСС.

Европейская гандбольная федерация (EHF) с февраля 2022 года запретила командам и клубам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях.

Сборная России лишились шансов выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже из-за рекомендаций МОК.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по гандболу сыграет с Белоруссией, Ираном и Марокко в Москве.