Сборная России по гандболу сыграет с Белоруссией, Ираном и Марокко в Москве
- РИА Новости
«Есть договорённость о проведении турнира четырёх команд — России, Белоруссии, Ирана и Марокко. Матчи пройдут на волейбольной арене «Динамо», — цитирует Воронина ТАСС.
Европейская гандбольная федерация (EHF) с февраля 2022 года запретила командам и клубам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что в Федерации гандбола России надеются на возвращение клубов на турниры EHF.