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Сборная России по гандболу сыграет с Белоруссией, Ираном и Марокко в Москве

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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал о составе участников международного турнира среди мужских сборных в Москве.
Сборная России по гандболу сыграет с Белоруссией, Ираном и Марокко в Москве
  • РИА Новости

«Есть договорённость о проведении турнира четырёх команд — России, Белоруссии, Ирана и Марокко. Матчи пройдут на волейбольной арене «Динамо», — цитирует Воронина ТАСС.

Европейская гандбольная федерация (EHF) с февраля 2022 года запретила командам и клубам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Федерации гандбола России надеются на возвращение клубов на турниры EHF.

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