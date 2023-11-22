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В Федерации гандбола России надеются на возвращение клубов на турниры EHF

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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин выразил надежду на то, что в самом скором времени с отечественных команд снимут санкции.
В Федерации гандбола России надеются на возвращение клубов на турниры EHF
  • РИА Новости

«Мы в любом случае надеемся, что будут какие-то действия со стороны европейской федерации, которые дадут нам возможность принять участие во всех турнирах как на уровне сборных, так и на уровне клубов», — цитирует Воронина ТАСС.

По его словам, руководство ФГР находится в постоянном контакте с коллегами из Европейской федерации гандбола (EHF).

«Пока это было в формате только устных разговоров», — добавил Воронин.

EHF с февраля 2022 года запретила командам и клубам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу проведёт товарищеские матчи в Катаре.

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