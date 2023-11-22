В Федерации гандбола России надеются на возвращение клубов на турниры EHF
- РИА Новости
«Мы в любом случае надеемся, что будут какие-то действия со стороны европейской федерации, которые дадут нам возможность принять участие во всех турнирах как на уровне сборных, так и на уровне клубов», — цитирует Воронина ТАСС.
По его словам, руководство ФГР находится в постоянном контакте с коллегами из Европейской федерации гандбола (EHF).
«Пока это было в формате только устных разговоров», — добавил Воронин.
EHF с февраля 2022 года запретила командам и клубам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу проведёт товарищеские матчи в Катаре.