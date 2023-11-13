Сборная России по гандболу проведёт товарищеские матчи в Катаре

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин сообщил, что национальная команда проведёт два товарищеских матча в Катаре.

«В конце декабря у мужской национальной команды запланирована поездка в Катар, где она проведёт две товарищеские встречи. А сразу после Нового года пройдёт международный турнир», — приводит слова Воронина пресс-служба организации.

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее россиян попросили не посещать гандбольный конгресс из-за ультиматума пяти стран.