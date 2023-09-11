Россиян попросили не посещать гандбольный конгресс из-за ультиматума пяти стран

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, что несколько стран пригрозили бойкотом конгресса Европейской федерации гандбола (EHF) из-за участия делегации РФ.

«На этой неделе конгресс европейской конфедерации. У нас было приглашение, хотели отправить Льва Воронина и моего заместителя. В пятницу мы получаем звонок: нас просят не приезжать на конгресс. Я не до конца поверил, но пять стран — Польша, Финляндия и Прибалтика — поставили ультиматум, что, если мы приедем, они бойкотируют конгресс», — цитирует Шишкарёва РИА Новости.

EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Левитин заявил о давлении МОК на Олимпийский совет Азии.