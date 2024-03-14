Трусова: есть желание попробовать себя в кино, но не уверена, что получится
- РИА Новости
«Желание попробовать себя в кинематографе, конечно, есть. Мне кажется, я много раз говорила, что попробовала бы. Не уверена, что получится. Наверное, проще было бы сыграть спортсмена, но интереснее другие амплуа попробовать», — цитирует Трусову «Чемпионат».
Фигуристка также отметила, что была бы не против съёмок документального фильма про неё и с удовольствием поучаствовала бы в создании картины.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.
Ранее Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.