Трусова: есть желание попробовать себя в кино, но не уверена, что получится

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова заявила о желании сняться в кино.

«Желание попробовать себя в кинематографе, конечно, есть. Мне кажется, я много раз говорила, что попробовала бы. Не уверена, что получится. Наверное, проще было бы сыграть спортсмена, но интереснее другие амплуа попробовать», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Фигуристка также отметила, что была бы не против съёмок документального фильма про неё и с удовольствием поучаствовала бы в создании картины.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.

Ранее Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.