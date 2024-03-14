Агент Сафонов: сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ

Известный агент Алексей Сафонов выступил с жёсткой критикой в адрес московского «Спартака».

«Такое ощущение, будто бы они в Медиалиге. Сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ… Происходящее в «Спартаке» — настоящий хаос, у них всегда почему-то так. Постоянно какие-то скандалы, уже ничего не удивляет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент вспомнил о проблемах с газоном на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена», арест Квинси Промеса в ОАЭ, а также скандал, вызванный сложными переговорами по контракту с капитаном Георгием Джикией.

Ранее технический директор московского «Спартака» Пол Эшуорт не стал отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.