RT в Telegram
Подпишись

Агент Сафонов: сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ

Короткая ссылка
Известный агент Алексей Сафонов выступил с жёсткой критикой в адрес московского «Спартака».
Агент Сафонов: сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ
  • РИА Новости

«Такое ощущение, будто бы они в Медиалиге. Сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ… Происходящее в «Спартаке» — настоящий хаос, у них всегда почему-то так. Постоянно какие-то скандалы, уже ничего не удивляет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент вспомнил о проблемах с газоном на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена», арест Квинси Промеса в ОАЭ, а также скандал, вызванный сложными переговорами по контракту с капитаном Георгием Джикией.

Ранее технический директор московского «Спартака» Пол Эшуорт не стал отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить