Технический директор «Спартака» не ответил на вопрос о будущем Абаскаля
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля. По мнению журналиста Ивана Карпова, испанец может быть освобождён от должности уже после ответной встречи Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
Ранее Абаскаль заявил, что не в его компетенции отвечать на вопросы о ситуации с арестом нападающего «Спартака» Квинси Промеса.