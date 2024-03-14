Технический директор «Спартака» не ответил на вопрос о будущем Абаскаля

Технический директор московского «Спартака» Пол Эшуорт не стал отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля. По мнению журналиста Ивана Карпова, испанец может быть освобождён от должности уже после ответной встречи Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

Ранее Абаскаль заявил, что не в его компетенции отвечать на вопросы о ситуации с арестом нападающего «Спартака» Квинси Промеса.