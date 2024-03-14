Абаскаль — о ситуации с Промесом: не я ответственный

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с нападающим команды Квинси Промесом.

«Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс назвал Промеса позором голландского и российского футбола.