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Журналист De Telegraaf: Промес — позор голландского и российского футбола

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Журналист De Telegraaf: Промес — позор голландского и российского футбола
  • Gettyimages.ru

«Промес — позор голландского и российского футбола. Но он — не первый такой голландский игрок, который был замешан в подобном. Давида да Силву приговорили к семи годам заключения за контрабанду кокаина», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» разорвёт контракт с Промесом.

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