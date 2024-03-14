Журналист De Telegraaf: Промес — позор голландского и российского футбола

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес — позор голландского и российского футбола. Но он — не первый такой голландский игрок, который был замешан в подобном. Давида да Силву приговорили к семи годам заключения за контрабанду кокаина», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» разорвёт контракт с Промесом.