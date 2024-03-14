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World Athletics не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы в России.
World Athletics не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы
  • Gettyimages.ru

«Всемирные игры дружбы не являются частью глобального календаря Всемирной лёгкой атлетики. Все результаты и рекорды, достигнутые на Играх дружбы, не признаются World Athletics», — говорится в письме, которое организация прислала приглашённым на турнир спортсменам.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили разрешить продажу алкоголя на Всемирных играх дружбы.

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