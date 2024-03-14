World Athletics не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы
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«Всемирные игры дружбы не являются частью глобального календаря Всемирной лёгкой атлетики. Все результаты и рекорды, достигнутые на Играх дружбы, не признаются World Athletics», — говорится в письме, которое организация прислала приглашённым на турнир спортсменам.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что депутаты предложили разрешить продажу алкоголя на Всемирных играх дружбы.