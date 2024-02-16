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Депутаты предложили разрешить продажу алкоголя на Всемирных играх дружбы

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что разрешение продавать алкоголь на Всемирных играх дружбы добавит дополнительные источники финансирования соревнований.
Депутаты предложили разрешить продажу алкоголя на Всемирных играх дружбы
  • globallookpress.com

«Ещё одно наше предложение — разрешить в местах проведения соревнований рекламу азартных игр и пивных напитков. Отдельно мы хотим разрешить продажу алкогольной продукции на стадионах, которая будет реализована коммерческими партнёрами организаторов Всемирных игр дружбы. Это привлечёт дополнительные источники финансирования турнира и позволит минимизировать расходы бюджета», — сказал Свищёв.

Он также подчеркнул, что данный положительный опыт был зафиксирован на чемпионате мира 2018 года в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко заявил, что президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу должен был более корректно высказаться в отношении Всемирных игр дружбы.

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