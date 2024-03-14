У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде хоккеиста Ягра

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» заявил о краже партии игрушек в виде бывшего нападающего команды Яромира Ягра.

Как сообщается на официальном сайте клуба, игрушки планировалось раздать болельщикам, которые посетят грядущий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Отмечается, что на нём должен присутствовать сам Ягр.

По поводу кражи игрушек клуб обратился в соответствующие государственные и федеральные органы, в настоящее время занимающиеся поиском пропажи. Об этом рассказал глава «Питтсбурга» по бизнес-операциям Кевин Аклин.

Отмечается, что все посетители матча с «Сан-Хосе» получат ваучер с одноразовым штрихкодом, по которому впоследствии смогут получить сувениры.

Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 1990 года под общим первым номером и впоследствии выступал за команду до 2001 года. Вместе с «Пингвинз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 1991 и 1992 годах.

Ранее сообщалось, что передача Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.