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ТАСС: Щербакова перенесёт операцию на голеностопе

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Олимпийской чемпионке 2022 года по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе.
ТАСС: Щербакова перенесёт операцию на голеностопе
  • РИА Новости

Как ответил ТАСС источник, близкий к ситуации, Щербакова пропустит тур ледового шоу Этери Тутберидзе из-за травмы. Отмечается, что в скором времени ей предстоит операция на голеностопе.

Щербакова является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла её соотечественница Александра Трусова, третье — японка Каори Сакамото.

Ранее стало известно, что Щербакова не примет участия в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе.

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