ТАСС: Щербакова перенесёт операцию на голеностопе

Олимпийской чемпионке 2022 года по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе.

Как ответил ТАСС источник, близкий к ситуации, Щербакова пропустит тур ледового шоу Этери Тутберидзе из-за травмы. Отмечается, что в скором времени ей предстоит операция на голеностопе.

Щербакова является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла её соотечественница Александра Трусова, третье — японка Каори Сакамото.

Ранее стало известно, что Щербакова не примет участия в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе.