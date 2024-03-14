В прокуратуре Нидерландов объяснили нюансы процедуры возможной экстрадиции Промеса

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед ответила на вопрос, каким образом будет проходить процесс экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Нидерланды намерены официально запросить экстрадицию. Дальнейшие процедуры определяются законодательством ОАЭ», — цитирует Эссед ТАСС.

По её словам, как только Нидерланды получат уведомление об одобрении экстрадиции Промеса со стороны ОАЭ, будут предприняты меры для физической передачи человека.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее в адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants рассказали, есть ли шанс у Промеса вернуться в Россию из ОАЭ.