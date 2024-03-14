Экс-президент ОКР Жуков считает, что Промес подвёл «Спартак»

Экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Странное поведение футболиста, конечно. Мягко говоря, легкомысленное. Конечно, он подвёл команду. Это несерьёзное поведение для ведущего игрока команды», — заявил Жуков «Спорт-Экспрессу».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В клубе надеются на благоприятный исход. О дальнейших действиях в отношении футболиста сообщат по мере развития ситуации.

Ранее в адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants рассказали, есть ли шанс у Промеса вернуться в Россию из ОАЭ.