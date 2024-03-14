Экс-президент ОКР Жуков считает, что Промес подвёл «Спартак»
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«Странное поведение футболиста, конечно. Мягко говоря, легкомысленное. Конечно, он подвёл команду. Это несерьёзное поведение для ведущего игрока команды», — заявил Жуков «Спорт-Экспрессу».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В клубе надеются на благоприятный исход. О дальнейших действиях в отношении футболиста сообщат по мере развития ситуации.
Ранее в адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants рассказали, есть ли шанс у Промеса вернуться в Россию из ОАЭ.