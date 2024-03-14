Степанова: разговоры, что «в наше время падали и вставали», мне кажутся неприемлемыми
- РИА Новости
«Детей, подростков и лыжников‑любителей нельзя подвергать риску, даже минимальному. Все разговоры о том, что «в наше время падали и вставали, ничего страшного», мне кажутся абсолютно неприемлемыми. Вы и в автомобилях раньше не пристёгивались.
С другой стороны, девушки, которые бежали ту гонку на Лауре, действительно чудес лыжной техники не показали, скажем так», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».
В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.
Ранее Матыцин заявил, что из ситуации с пострадавшими в завале лыжницами будут сделаны выводы.