Степанова: разговоры, что «в наше время падали и вставали», мне кажутся неприемлемыми

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о завале спортсменок во время Спартакиады учащихся в Сочи.

«Детей, подростков и лыжников‑любителей нельзя подвергать риску, даже минимальному. Все разговоры о том, что «в наше время падали и вставали, ничего страшного», мне кажутся абсолютно неприемлемыми. Вы и в автомобилях раньше не пристёгивались.

С другой стороны, девушки, которые бежали ту гонку на Лауре, действительно чудес лыжной техники не показали, скажем так», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

Ранее Матыцин заявил, что из ситуации с пострадавшими в завале лыжницами будут сделаны выводы.