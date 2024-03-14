Поздняков сомневается, что ОКР будет на официальном уровне обсуждать рекомендации МОК по допуску на ОИ
«На сегодняшнем заседании вопрос (рекомендаций. — RT) не рассматривался, его не было в повестке, никто его не поднимал. С точки зрения наших юристов и по уставу ОКР несёт ответственность за интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Сомневаюсь, что мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос», — цитирует Позднякова РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Поздняков сообщил, что одним из критериев для допуска к летним Олимпийским играм в Париже для спортсменов из России станет осуждение специальной военной операции (СВО) на Украине.