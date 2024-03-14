Поздняков: в числе критериев для допуска россиян на ОИ-2024 будет осуждение СВО

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что одним из критериев для допуска к летним Олимпийским играм в Париже для спортсменов из России станет осуждение специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Спортсмены, принимающие участие (в Олимпиаде. — RT), должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

По словам главы ОКР, также будут определены условия поведения на Олимпийских играх в Париже. И составлены они будут в строгом соответствии с принципами, озвученными Международным олимпийским комитетом на исполкоме в декабре.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр.