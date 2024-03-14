RT в Telegram
Подпишись

Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация никогда не занималась бойкотом Олимпийских игр.
Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр
  • РИА Новости

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных условиях», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Поздняков высказался о дискриминационных условиях допуска МОК на Олимпиаду в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить