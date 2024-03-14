Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр
- РИА Новости
«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных условиях», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.
Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Поздняков высказался о дискриминационных условиях допуска МОК на Олимпиаду в Париже.