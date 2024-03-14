Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация никогда не занималась бойкотом Олимпийских игр.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных условиях», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Поздняков высказался о дискриминационных условиях допуска МОК на Олимпиаду в Париже.