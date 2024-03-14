Мамиашвили: особой речи о допуске к ОИ-2024 на заседании ОКР не шло
- РИА Новости
«Речи особой об этом не шло. Речь шла о выполнении указов президента, не буду приводить подробности. Вопросы насущные, касающиеся перспектив развития спорта», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».
В феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация никогда не занималась бойкотом Олимпийских игр.