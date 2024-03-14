Глава ОКР назвал предстоящую Олимпиаду в Париже фарсом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет индивидуально обращаться к российским атлетам, пожелавшим выступить на Олимпийских играх в Париже, которые он назвал фарсом.

«Наши коллеги из Лозанны поделились информацией о порядке регистрации для участия в Играх. Там чётко написано, что всю ответственность в связи с отстранением ОКР несёт МОК. Комитет будет индивидуально обращаться к спортсменам, которые пожелают участвовать в этом, так сказать, фарсе», — передаёт слова Позднякова «Матч ТВ».



8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.



Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.



Ранее Станислав Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр.



