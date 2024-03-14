RT в Telegram
Подпишись

Глава ОКР назвал предстоящую Олимпиаду в Париже фарсом

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет индивидуально обращаться к российским атлетам, пожелавшим выступить на Олимпийских играх в Париже, которые он назвал фарсом.
Глава ОКР назвал предстоящую Олимпиаду в Париже фарсом
  • РИА Новости

«Наши коллеги из Лозанны поделились информацией о порядке регистрации для участия в Играх. Там чётко написано, что всю ответственность в связи с отстранением ОКР несёт МОК. Комитет будет индивидуально обращаться к спортсменам, которые пожелают участвовать в этом, так сказать, фарсе», — передаёт слова Позднякова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить