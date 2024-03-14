Деменко: руководство «Спартака» задели действия Промеса, он вёл себя неправильно

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Спартак» всё-таки принимал максимальные решения, чтобы вернуть Промеса. Были новости о том, что он сам решил ехать в ОАЭ и не послушал никого. Мне кажется, что у руководства пошло накопление и их задели действия Квинси», — заявил Деменко «Чемпионату».

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, что клуб разорвёт контракт с Промесом.