Задоров — о поражении от «Колорадо»: ведя в счёте, нужно не подкармливать зверя, а наступить ему на горло
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«Думаю, мы убрали ногу с педали газа. У нас должен быть инстинкт убийц. Мы не могли дать «Колорадо» шанс вернуться в игру. Когда ты ведёшь со счётом 3:0, ты должен научиться играть с этим преимуществом, не подкармливать этого зверя, а наступить ему на горло», — приводит слова Задорова пресс-служба НХЛ.
Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3. Отметим, что «Колорадо» отыгрался с 0:3.
Ранее Задоров рассказал, что в детстве ему не нравились российские хоккеисты.