RT в Telegram
Подпишись

Задоров — о поражении от «Колорадо»: ведя в счёте, нужно не подкармливать зверя, а наступить ему на горло

Короткая ссылка
Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров прокомментировал поражение от «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Задоров — о поражении от «Колорадо»: ведя в счёте, нужно не подкармливать зверя, а наступить ему на горло
  • Gettyimages.ru

«Думаю, мы убрали ногу с педали газа. У нас должен быть инстинкт убийц. Мы не могли дать «Колорадо» шанс вернуться в игру. Когда ты ведёшь со счётом 3:0, ты должен научиться играть с этим преимуществом, не подкармливать этого зверя, а наступить ему на горло», — приводит слова Задорова пресс-служба НХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3. Отметим, что «Колорадо» отыгрался с 0:3.

Ранее Задоров рассказал, что в детстве ему не нравились российские хоккеисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить