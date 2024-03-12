Задоров признался, что в детстве ему не нравились российские хоккеисты

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, что в детстве ему не нравились российские хоккеисты.

«Нет. Мне никогда не нравились российские игроки. Когда я рос, мне нравился Стив Айзерман. Я был фанатом «Ред Уингз». Конечно, там была «русская пятёрка», но в детстве я следил за Стивом Айзерманом и Дарреном Маккарти», — цитирует Задорова Sportsnet.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

В текущем сезоне россиянин провёл 60 матчей и набрал 14 очков (3 + 11).

Ранее Задоров рассказал, что запросил обмен из «Калгари» из-за отсутствия доверия.